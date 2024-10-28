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Відомий комік Влад Шевченко вперше показав новонароджену донечку (фото)

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Відомий комік Влад Шевченко вперше показав новонароджену донечку (фото)
Фотосесію на фоні води оприлюднила дружина артиста
фото: Instagram

Пара вирішила назвати дитину Аліса

Нещодавно комік Влад Шевченко з Вінниці став батьком. Гуморист показав світлини новонародженої донечки. Фотосесію на фоні бурхливого моря оприлюднила дружина артиста. Кадри він показав у своєму Instagram. 

«Напишемо в біо «Щасливі батьки янголятка Алісоньки» і ніхто нам нічого не зробить», – підписала світлини Анастасія. 

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Допис, поширений користувачем @nastyadusha

Про те, що у пари народиться дитина стало відомо у травні. Дружина коміка родом з Покровська.

У 2014 році вона переїхала до Вінниці разом з Донецьким університетом, де навчалася. Там і відбулося знайомство майбутньої пари.

Нагадаємо, командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош поділився радісною новиною: він уп'яте став дідусем. 

Дмитро Ярош час від часу публікує світлини своїх дітей та онуків. Нещодавно він показав фотографію своєї наймолодшої внучки Ольги, яка сильно вразила його. На своїй сторінці у Facebook Ярош розповів, що ця світлина була зроблена його дружиною.

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Теги: дитина фото українці

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