Відомий комік Влад Шевченко вперше показав новонароджену донечку (фото)

Пара вирішила назвати дитину Аліса

Нещодавно комік Влад Шевченко з Вінниці став батьком. Гуморист показав світлини новонародженої донечки. Фотосесію на фоні бурхливого моря оприлюднила дружина артиста. Кадри він показав у своєму Instagram.

«Напишемо в біо «Щасливі батьки янголятка Алісоньки» і ніхто нам нічого не зробить», – підписала світлини Анастасія.

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Про те, що у пари народиться дитина стало відомо у травні. Дружина коміка родом з Покровська.

У 2014 році вона переїхала до Вінниці разом з Донецьким університетом, де навчалася. Там і відбулося знайомство майбутньої пари.

Нагадаємо, командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош поділився радісною новиною: він уп'яте став дідусем.

Дмитро Ярош час від часу публікує світлини своїх дітей та онуків. Нещодавно він показав фотографію своєї наймолодшої внучки Ольги, яка сильно вразила його. На своїй сторінці у Facebook Ярош розповів, що ця світлина була зроблена його дружиною.