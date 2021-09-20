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    Вакарчук вперше прокоментував народження первістка

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    Прямо зі сцени лідер групи &laquo;Океан Ельзи&raquo; сказав, що сина назвали Іваном на честь діда - Вакарчук вперше прокоментував народження первістка
    Прямо зі сцени лідер групи «Океан Ельзи» сказав, що сина назвали Іваном на честь діда
    фото з відкритих джерел

    Ім'я своєї коханої Святослав Вакарчук так і не розсекретив

    Український артист Святослав Вакарчук під час концерту у Львові вперше прокоментував народження сина Івана.

    Прямо зі сцени лідер групи «Океан Ельзи» сказав, що сина назвали Іваном на честь діда. При цьому ім'я своєї коханої він так і не розсекретив.

    «В українських сім'ях, як і в багатьох інших сім'ях, батьки намагаються не афішувати особисте життя, щоб дати дітям в перший час повноцінно встати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють», – цитує Вакарчука «Уніан».

    Як відомо, Вакарчук провів перший в Україні концерт за правилами «ковідної епохи».

    Наприкінці серпня ЗМІ повідомили, що лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком. Дівчина Вакарчука начебто працює у компанії Radioactive, що займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів та серіалів.

    Згодом пресслужба артиста підтвердила, що хлопчика назвали Іваном на честь батька Вакарчука.

    Влітку у ЗМІ поширювали чутки про начебто роман 46-річної зірки з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. З дівчиною у музиканта було кілька спільних гастролей. Сам фронтмен «Океану Ельзи» цю інформацію вирішив не коментувати.

    У червні Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

    «Я – людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», – зазначив Вакарчук.

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    Теги: діти Святослав Вакарчук Океан Ельзи артист батьки концерт
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    Вакарчук вперше прокоментував народження первістка