Alyona Аlyona и Maruv показали фигуры в латексе



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Певица сделали совместное фото в черных латексных комбинезонах

Украинские певицы Alyona Аlyona и Maruv озадачили поклонников неожиданными образами. Звезды снялись в фотосессии, где спародировали главных героинь фильма «Ангелы Чарли». Соответствующими фото они поделились в Instagram.

На новом постере звезды позируют в черных латексных комбинезонах. Компанию девушкам составил актер маленького роста Сергей Лехкобит.

Такую себе украинскую версию трио артистки назвали «Ангелы & Карли». «Тут все понятно! Добавить нечего», – коротко написала в посте Maruv.

Пользователи сети пришли в настоящий восторг от такого снимка. Оценили старания коллег и Monatik с Владимиром Остапчуком. «Офигенно», «Просто bang», «Ждем бомбу трек», – пишут в комментариях.

Однако менеджмент Alyona Аlyona опроверг слухи о записи совместной песни.