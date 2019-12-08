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    Шоу-биз

    Alyona Аlyona и Maruv показали фигуры в латексе

    • Розсилка
    Alyona Аlyona и Maruv показали фигуры в латексе

    Певица сделали совместное фото в черных латексных комбинезонах

    Украинские певицы Alyona Аlyona и Maruv озадачили поклонников неожиданными образами. Звезды снялись в фотосессии, где спародировали главных героинь фильма «Ангелы Чарли». Соответствующими фото они поделились в Instagram.

    На новом постере звезды позируют в черных латексных комбинезонах. Компанию девушкам составил актер маленького роста Сергей Лехкобит.

    Такую себе украинскую версию трио артистки назвали «Ангелы & Карли». «Тут все понятно! Добавить нечего», – коротко написала в посте Maruv.

    Пользователи сети пришли в настоящий восторг от такого снимка. Оценили старания коллег и Monatik с Владимиром Остапчуком. «Офигенно», «Просто bang», «Ждем бомбу трек», – пишут в комментариях.

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    Alyona Аlyona и Maruv показали фигуры в латексе
    Alyona Аlyona и Maruv показали фигуры в латексе
    Alyona Аlyona и Maruv показали фигуры в латексе

    Однако менеджмент Alyona Аlyona опроверг слухи о записи совместной песни.

    актер певица Maruv Instagram
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