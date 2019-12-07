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    Шоу-биз

    Ди Каприо зажег с моделями, пока его любовница в отъезде

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    <p>Голливудский актер не теряет времени зря</p> <div></div> - Ди Каприо зажег с моделями, пока его любовница в отъезде

    Голливудский актер не теряет времени зря

    Пока возлюбленная голливудского актера, 22-летняя Камила Морроне, улетела из страны, звезда прекрасно проводит время в компании обворожительных девушек

    В Майами проходит фестиваль современного искусства Art Basel Miami Beach, на одну из вечеринок которого явился Леонардо Ди Каприо с Джиджи и Беллой Хадид. Артист мило ворковал с сестрами до шести утра, сидя за одним столиком.

    Но, как оказалось, родственницы-соперницы не были основным поводом появления голливудского актера на мероприятии. На Art Basel в Майами Ди Каприо приехал поддержать фотографа Дэвида Ярроу, который представил экспозицию The Wolf of Wall Street I («Волк с Уолл-Стрит I»). Все мы помним, что именно Леонардо досталось главная роль в одноименном фильме Мартина Скорсезе.

    Возлюбленная звезды Камила Морроне тем временем сейчас находится в Марокко, где проходит международный кинофестиваль, пишет People.

     

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