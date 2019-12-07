Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года



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Второй раз за пять лет на первом месте оказалась певица Тейлор Свифт

Лидеры прошлого года U2, которые в 2018 откатали большой тур, скатились аж на 39 место в рейтинге

Forbes продолжает подводить итоги года. Сегодня издание опубликовало список самых высокооплачиваемых артистов уходящего 2019. Второй раз за пять лет на первом месте оказалась певица Тейлор Свифт. Она заработала 185 миллионов долларов благодаря многочисленным рекламным контрактам и успешному туру.

Вторую строчку занял Канье Гений Миллиардер Уэст, отстав от своей заклятой соперницы на 35 млн: существенную часть его доходов составила прибыль от кроссовок Yeezy, которые стали продаваться еще лучше. Замкнул тройку британский певец и композитор Эд Ширан ($110 млн), а на четвертом внезапно расположилась The Eagles ($100 млн). Пятое место занял легендарный Элтон Джон, который во время прощального тура в 2019 году заработал $84 млн и все же не смог обогнать калифорнийскую рок-группу.

Также в 10-ке оказались Jay-Z, Бейонсе, Рианна и K-pop группа BTS, а лидеры прошлого года U2, которые в 2018 откатали большой тур, скатились аж на 39 место в рейтинге.