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    Шоу-биз

    Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

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    <p>Рон Либман и Дэвид Швиммер. Кадр из сериала &laquo;Друзья&raquo;</p> - Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

    Рон Либман и Дэвид Швиммер. Кадр из сериала «Друзья»

    Зрители проживали с героями их насыщенные жизни, примеряли на себя их трагедии и делили радостные моменты

    Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины - Рона Либмана. Мужчина скончался в в американского городке Малибу на западе Лос-Анджелеса в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала пневмония, сообщает издание Fox News.

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    Умер актер из легендарного сериала «Друзья»
    Умер актер из легендарного сериала «Друзья»
    Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

     «Я и коллектив Агентства художников Абрамса огорчены новостью о кончине Либмана. Он был выдающимся актером театра и кино. Наши мысли с его родными и женой Джессикой», — заявил агент артиста Роберт Аттерман.

    Отметим, в сериале Друзья Либман сыграл отца Рэйчел Грин. Также он известен по картинам «Ангелы в Америке» и «Норма Рэй».

     

    кино актер умер
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