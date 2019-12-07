Умер актер из легендарного сериала «Друзья»



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Рон Либман и Дэвид Швиммер. Кадр из сериала «Друзья»

Зрители проживали с героями их насыщенные жизни, примеряли на себя их трагедии и делили радостные моменты

Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины - Рона Либмана. Мужчина скончался в в американского городке Малибу на западе Лос-Анджелеса в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала пневмония, сообщает издание Fox News.

«Я и коллектив Агентства художников Абрамса огорчены новостью о кончине Либмана. Он был выдающимся актером театра и кино. Наши мысли с его родными и женой Джессикой», — заявил агент артиста Роберт Аттерман.

Отметим, в сериале Друзья Либман сыграл отца Рэйчел Грин. Также он известен по картинам «Ангелы в Америке» и «Норма Рэй».