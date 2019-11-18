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    Шоу-биз

    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами

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    <p>Украинская рэперша продолжает ламать стереотипы</p> <div>Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/</div> - Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами

    Украинская рэперша продолжает ламать стереотипы

    Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка удивляется людям, которые считают, что рэп – это не женское дело

    Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona взбудоражила сеть откровенными фото. Звезда выложила в Инстаграм снимки, на которых позирует в купальнике и тапочках.

    «Рэп не для девушек? Я часто слышала раньше, что рэп - это не женская дело. И для меня это каждый раз было странно. Потому что всегда находились треки девушек, которые гоняли на репите миллион раз. Особенно сейчас очень странно где видеть проявление такого стереотипа», - отметила 28-летняя Альона.

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    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Alyona Alyona в купальнике похвасталась пышными формами
    Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Мир дал нам много замечательных женщин мс - от Queen Latifah к Missy Elliot, от PRINCESS NOKIA до Little Simz. На самом деле это не легко быть Машей среди медведей. А вы как считаете?», - поинтересовалась артистка.

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