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    Влад Дарвин распрощался с холостяцкой жизнью: фото со свадьбы

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    Влад Дарвин распрощался с холостяцкой жизнью: фото со свадьбы
    instagram.com/darwinvlad

    Украинский певец Влад Дарвин женился. Его избранницей стала певица Кристина Марти

    Не так давно стало известно, что Влад Дарвин счастлив в отношениях с джазовой певицей Кристиной Марти.

    Церемония прошла в концертном зале Киева – Mayachok Event Hall. Влад Дарвин и Кристина Марти решили устроить свадьбу в индийском стиле. К алтарю артист вышел в светлой тунике и штанах.

    А вот невеста выбрала для особого дня скромное белоснежное платье с рукавами. Кристина Марти отказалась от фаты, отдав предпочтение идеальной укладке волос.

    «Я настолько уверен в нас, настолько уверен, что мы все делаем правильно, вовремя. Ты для меня значишь больше, чем думаешь», – романтично признался Влад Дарвин своей любимой.

    Влад Дарвин и Кристина Марти обменялись клятвами в кругу ближайших родственников и друзей, среди которых – украинские знаменитости. В частности, на свадьбе побывали Соломия Витвицкая, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа и другие артисты.

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    instagram/solomiyavitvitska
    instagram/ovoytsovych
    instagram/ovoytsovych
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram.com/darwinvlad
    instagram/tarabarova

    Новобрачные установили для гостей дресс-код, поэтому все очевидцы церемонии пришли в красных нарядах.

    знаменитости фотография Наталья Могилевская артист певица свадьба Ольга Сумская
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