Отказавшаяся от престола японская принцесса родила от простолюдина



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Отказавшись от титула, принцесса получила около $100 тысяч единовременной выплаты

Супруг Аяко работает в судоходной компании

29-летняя японская принцесса Аяко впервые стала мамой. Она родила сына от 33-летнего бизнесмена Кея Мория. Ради отношений с простолюдином принцесса отреклась от престола и потеряла свои королевские привилегии.

Сын семейной пары появился на свет в минувшее воскресенье в больнице Aiiku Hospital в Токио. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, роды прошли без осложнений, сообщает Japan Times.

Отец принцессы - двоюродный брат бывшего императора Японии Акихито. Аяко и Кей поженились осенью прошлого года.

Отказавшись от титула, принцесса получила около 100 тысяч долларов единовременной выплаты, чтобы она могла продолжить вести привычный образ жизни. Пять лет назад ее старшая сестра тоже отказалась от престола, выйдя замуж за сына священника.

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