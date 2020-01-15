Американская рэп-дива Карди Би собралась в политику



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Ранее рэперша предложила ввести штрафы за расистские высказывания и намеревалась сменить гражданство на нигерийское из-за политики Трампа

Многие пользователи посмеялись над политическими амбициями исполнительницы

На днях американская рэперша Карди Би сделала неожиданное заявление в своем Twitter. Звезда сообщила подписчикам, что хочет стать политиком.

«Я думаю, что хотела бы стать политиком. Я действительно люблю правительство, даже если я с ним не согласна. Неважно, сколько оружия в стране, стране нужны люди! Как вы пытаетесь пойти против страны и, возможно, начать с ней войну, если этой стране не хватает патриотизма? Я почти не вижу людей, утверждающих, что им нравится быть американцами», – написала она.