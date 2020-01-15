Надежда Матвеева едва не стала жертвой грабителей
В центре Киева ограбили известную телеведущую
Одна из вероятных воровок испугалась и вернула ведущей кошелек
Известную украинскую ведущую Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Об этом инциденте Матвеева рассказала на своей странице в Фейсбуке.
Матвеева отметила, что заметила двух воровок, которые за ней наблюдали еще в магазине. Впоследствии она услышала, как на улице кто-то лезет в ее сумку. Тогда ведущая громко закричала: «Сперли».
Одна из вероятных воровок испугалась и вернула ведущей кошелек.
Девушка заверила, что это дело рук парня, который скрылся с места преступления. Надежда Матвеева, которая сумела предотвратить потерю личных средств и документов, дала несколько советов своим сторонникам и посоветовала никогда не терять бдительность.
«В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле зрения. Для кошелька, телефона, ценных вещей - специальное отделение или карман в сумке », - отметила телеведущая.
Ранее сообщалось, что в центре Киева ограбили скандальную певицу Maruv.