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    Жизнь

    Надежда Матвеева едва не стала жертвой грабителей

    • Розсилка
    <p>В центре Киева ограбили известную телеведущую</p> <div></div> - Надежда Матвеева едва не стала жертвой грабителей

    В центре Киева ограбили известную телеведущую

    Одна из вероятных воровок испугалась и вернула ведущей кошелек

    Известную украинскую ведущую Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Об этом инциденте Матвеева рассказала на своей странице в Фейсбуке.

    Матвеева отметила, что заметила двух воровок, которые за ней наблюдали еще в магазине. Впоследствии она услышала, как на улице кто-то лезет в ее сумку. Тогда ведущая громко закричала: «Сперли».

    Одна из вероятных воровок испугалась и вернула ведущей кошелек.

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    Девушка заверила, что это дело рук парня, который скрылся с места преступления. Надежда Матвеева, которая сумела предотвратить потерю личных средств и документов, дала несколько советов своим сторонникам и посоветовала никогда не терять бдительность.

    «В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле зрения. Для кошелька, телефона, ценных вещей - специальное отделение или карман в сумке », - отметила телеведущая.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева ограбили скандальную певицу Maruv.

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