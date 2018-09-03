Анастасия Кожевникова шокировала поклонников новостью об уходе из «Виа Гры»



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Анастасия Кожевникова

У популярного трио опять появятся новые лица

Совсем недавно участница популярного коллектива «Виа Гры» вышла замуж за своего возлюбленного. Как ранее сообщал Scotch, свадьба состоялась в тайне от СМИ. Но, как оказалось, это не все изменения в жизни девушки.

По словам Анастасии, она приняла решение покинуть группу и собирается начать сольную карьеру.

«Второго сентября заканчивается контракт с группой «ВИА Гра» и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной», - сообщила певица в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».

Судя по всему, Анастасия устала от плотного гастрольного графика и отсутствия отдыха.

«Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать собственные силы идти дальше самостоятельно», - отметила Кожевникова.

Стоит отметить, что Анастасия не первая, кто уходит из группы для того, что бы начать сольную карьеру. Но из большинства участниц популярного коллектива добиться любви публики удалось не многим.