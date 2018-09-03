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    Шоу-биз

    Олег Винник показал тизер нового fashion-клипа

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    Олег Винник - Олег Винник показал тизер нового fashion-клипа
    Олег Винник

    Главный украинский блондин не перестает радовать поклонников

    Совсем недавно, в столичном Ботаническом саду артист презентовал новый трек «Вишиванка», а уже сегодня стало известно, что Винник снял новый клип на хит «Ты в курсе».

    С момента выхода живой и мелодичной композиции Олега Винника «Ты в курсе» ее прослушали миллионы людей. Спустя полгода после премьеры трек по-прежнему возглавляет ведущие музыкальные чарты, а тысячи зрителей на всех концертах в разных городах поют его с артистом в унисон. 

    По словам артиста, премьера лирик-видео на популярную композицию состоится через 3 дня - 6 сентября на официальном YouTube-канале Олега Винника.

    Также стало известно, что новая видеоработа в корне отличается от всего того, что раньше делал исполнитель. Зрителя ожидает красивая fashion-story с разнообразием образов и стилей.

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