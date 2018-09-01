Украинские звезды рассказали, как страдали от буллинга в школе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буллинг в школе

Для кого-то первое сентября - праздник, а для украинских звезд - неприятные воспоминания, связанные со школой и одноклассниками.

Тема буллинга стала одной из ключевых в современном обществе — проблема травли теперь касается каждого, у кого есть ребенок. Так остро тему нас заставляют поднимать прямые последствия буллинга: жестокие истории об избиениях в школе, трагические случаи, когда жертва травли возвращается в класс мстить обидчикам, прихватив с собой родительское ружье, подростковые самоубийства. Все это делает тему школьной травли важной как никогда.

Некоторые звезды шоу-биза точно знают, что такое быть изгоем в школе. Как ни удивительно, но в школьные годы многие из них проходили через трудности, связанные с общением. Все были подростками с прыщами и личными проблемами, комплексами и непониманием. Но многие из них эти трудности не сломили, а напротив, закалили характер.

Леся Никитюк: «Я была самой главной жертвой школы №10 в Хмельницком. Я была самой высокой девочкой в классе, и слово «дылда» было самым безобидным, которым меня обзывали. Я плакала. Мне было себя жалко. Я обижалась. Мне не хватало тогда сил бороться».

Дмитрий Шуров (Pianoboy): «Дети относились ко мне, как к прокаженному, никто со мной не дружил, все ржали, потому что я сидел «боком» и мои вещи постоянно падали на пол. Я был идеальным персонажем для троллинга: дрищ в очках, танцует бальные танцы, играет на пианино».

Джамала: «Говорили, что у меня «дурацкая фамилия», что я «задрот», «пеша» (потому что любила петь в классе). А сколько пришлось выслушать по поводу своей национальности и религии! В музыкальном училище это, кстати, продолжалось, правда, уже не в такой степени».

Анна и Ангелина Завальские («Алиби»): «Толпа не любит тех, кто выделяется, выбивается из контекста, последовательно не участвует в коллективных процессах. …Поэтому настоящий организованный бойкот всего класса был неизбежен: начиная с 8-го класса (даже не помню, как и с чего это началось) одноклассники резко ополчились против нас с сестрой и началась хрестоматийная травля: оскорбления, издевательства, унижения. Даже те немногие, кто не понимал, за что с нами так поступают, вскоре перешли на сторону большинства, — этот выбор всегда сделать проще, чем отстаивать свое мнение!»

Наталья Гарипова, ведущая и стенд-ап комик: «Когда я была маленькой, я очень плохо одевалась. У меня не было колготок и я одевала штаны под юбку, бабушка перешивала для меня свои старые юбки, а на все праздники у меня было только одно нарядное платье, которое просто с возрастом плотнее на мне сидело. Одежда была не модная, а такая, какая есть. У нас не было денег, мы ели целую неделю кастрюлю борща. Так было почти со всей страной, но маленькому ребенку разве объяснишь, почему с тебя смеются? Почему не берут в компанию? Поэтому, я всегда старалась обходить такие компании дворами. Я думала, что если они с меня смеются, то по делу, что я нищенка, беженка, мне нет места в этом городе и я просто недостойна нормального отношения. Я их боялась».

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Евгений Кошевой, комик и ведущий: «В школе были моменты, когда не к кому было обратиться за помощью, потому что ты для них был не интересен как друг, как собеседник или просто приятель! Очень переживал я по этому поводу! Было не по себе и частенько доставалось по голове, потому что ты не такой как они!»