Анатолий Анатолич озвучил главного героя французской комедии



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Анатолий Анатолич

Один из главных героев фильма «Безумный Будапешт» заговорил голосом украинского шоумена

Стоит отметить, что это уже не первый опыт озвучки фильмов у телеведущего. Ранее голосом Анатолия Анатолича разговаривал персонаж фильма «Большие глаза» Кристоф Вальц, а также принц из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов».



В этот раз голос шоумена получил один из главных героев французской комедии «Безумный Будапешт», которая уже вышла во всеукраинский прокат. К слову, Анатолий Анатолич рассказал об этом в Instagram.

«Я ж кино озвучил. Вот тот что справа и красивый. Это Я. Только француз. Очень смешная комедия. Советую!», - отметил телеведущий и опубликовал постер к фильму.

Стоит отметить, что «Безумный Будапешт» - это новая картина от режиссера «Хитмэн» Ксавье Жана и продюсера оскароносного мюзикла «Артист». Фильм рассказывает историю о друзьях, которые решают открыть агентство по организации мальчишников. И больше всего для этого подходит городе Будапешт!

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