Мэл Гибсон и Колин Фаррелл отомстят за друга



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Популярные актеры снимутся в новом экшне

Мэл Гибсон и Колин Фаррелл снимутся вместе в экшн-триллере «War Pigs» от режиссера фильма «Операция «Мертвый снег»» Томми Вирколы.

По сюжету бывшие морские пехотинцы, разочаровавшиеся в военной службе, отправляются на свою последнюю миссию. Они собираются отомстить наркокартелю за убийство их коллеги и украсть миллионы «грязных» денег на безбедную старость.

Съемки ленты стартуют в октябре.

Напомним, что Мэл Гибсон в этом году появится на больших экранах в детективе «Профессор и безумец» (11 октября). Колина Фаррелла увидим в криминальном триллере «Вдовы», в кино с 22 ноября.

Джерело: Киноафиша