  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мэл Гибсон и Колин Фаррелл отомстят за друга

    • Розсилка
    Мэл Гибсон и Колин Фаррелл отомстят за друга

    Популярные актеры снимутся в новом экшне

    Мэл Гибсон и Колин Фаррелл снимутся вместе в экшн-триллере «War Pigs» от режиссера фильма «Операция «Мертвый снег»» Томми Вирколы.

    По сюжету бывшие морские пехотинцы, разочаровавшиеся в военной службе, отправляются на свою последнюю миссию. Они собираются отомстить наркокартелю за убийство их коллеги и украсть миллионы «грязных» денег на безбедную старость.

    Съемки ленты стартуют в октябре.

    Напомним, что Мэл Гибсон в этом году появится на больших экранах в детективе «Профессор и безумец» (11 октября). Колина Фаррелла увидим в криминальном триллере «Вдовы», в кино с 22 ноября. 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    знаменитости кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ