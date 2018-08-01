О принцессе-бунтарке Маргарет снимут документальный фильм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После того как актриса Ванесса Кирби сыграла принцессу Маргарет в сериале «Корона», интерес к ее героине не угасает

Канал Би-би-си готовит документальный фильм о жизни младшей сестры королевы Елизаветы Второй. Сообщается, что картина расскажет о личных переживаниях женщины, «чья жизнь и любовь отражают социальную и сексуальную революцию, которая изменила Британию в ХХ веке».



«Она была первопроходцем и немного бунтаркой. Ей нравилось жить по-королевски, но ей хотелось иметь и нормальную жизнь тоже», — рассказывает Бэзил Чарльз, друг принцессы. Он владел баром на острове Мюстик, где часто бывала Маргарет и где они познакомились. Также интервью для фильма дала леди Энн Гленконнер, подруга детства принцессы.



Принцессу Маргарет часто называли бунтаркой. Она не боялась нарушить королевский протокол и любила развлекаться в ночных клубах в окружении рок-музыкантов, среди которых был и Мик Джаггер из Rolling Stones. Говорили, что принцесса очень много курит и увлекается выпивкой. Вспыльчивая и эмоциональная Маргарет была полной противоположностью рассудительной и ответственной Елизаветы Второй.

В документальном фильме затронут тему отношений Маргарет с мужчинами — Питером Таунсендом, за которого она едва не вышла замуж, когда ей было 22 года (поскольку он был разведенным, этот брак не одобряла церковь, а принцесса не стала отказываться от престола), и фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом, с которым она пробыла в браке 18 лет и родила двоих детей.





Джерело: Buro 24/7