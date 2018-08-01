Брэда Питта уличили в манере копировать образы своих девушек



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Брэд Питт

Блогер из Нью-Йорка взорвала социальные сети фотографией статьи пятнадцатилетней давности, которая доказывала, что Брэд Питт выглядит точно так же, как его подруги

Голливудская звезда Брэд Питт не только первоклассный актер по воплощению в образы. Он также быстро перевоплощается во внешность и поведение окружения. В первую очередь всех женщин, с которыми встречался.

Фотограф из США Сара МакГонагал доказала десяткам тысячам пользователей Twitter, что Брэд Питт будто намеренно копировал каждую девушку, с которой имел отношения.

Пользователи гадают, как до этого времени никто не замечал такую очевидную схожесть. Например, в конце 80-х актер встречался со звездой сериала «Даллас» Шелейн Макколл, и на фото тех времен парочка носит похожие по стилю прически и одежду.

Несколькими годами спустя Питт находился в отношениях с Джульет Льюис. На одном из совместных кадров – их движения синхронны, улыбки – идентичны.

На снимке, сделанном в 90-х во время романа Брэда Питта с Гвинет Пэлтроу, актеры изображены в строгом классическом стиле и с похожими прическами.

А когда Брэд имел отношения с Дженнифер Энистон, то довольно часто они выходили на люди с одинаково неряшливыми укладками волос.

Когда же актер был женат на Анджелине Джоли, то он, как и его бывшая жена, отдавал предпочтение почти аскетическому стилю, где все минимизировано и обязательно преобладает черный цвет.

Джерело: boredpanda.com