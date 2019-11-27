Андрей Данилко назвал себя придурком и покинул «X-фактор»: детали скандала



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По словам музыканта, он некомпетентен для роли наставника в этом шоу

После шокирующего заявления Андрей Данилко удалился из студии

Певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу «Х-фактор». Он в открытую заявил, что некомпетентен в роли наставника проекта.

«Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет», – заявил Андрей Данилко.

Как признался Данилко, вся проблема именно в нем. Он не готов делать свой выбор на этом проекте и ничего не может поделать с собой.

Организаторы прокомментировали ситуацию, которая сложилась на Х-Факторе впервые за всю историю шоу. Также в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Данилко.

«Мы очень любим и ценим Андрея Михайловича и с уважением относимся к его решению в тренировочном лагере Х-Фактора. Но, как и наши зрители, не представляем прямые эфиры без его участия. Поэтому поддерживаем инициативу поклонников проекта и всей командой присоединяемся к флешмобу #ДанилкоПовернись, который со вчерашнего дня набирает обороты в соцсетях. В любом случае, мы вместе с участниками активно готовимся к первому прямому эфиру шоу. А что будет с категорией «Коллективы» и их наставником, станет понятно в субботу», - рассказали изданию Styler представители телеканала СТБ.