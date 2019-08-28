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    Опубликованы откровенные фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства

    • Розсилка
    Опубликованы откровенные фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства
    instagram.com/alinapash

    В сеты не прекращают обсуждать украинскую певицу Алину Паш, которая зачитала рэп во время праздновании Дня Независимости в Киеве

    Украинская певица Алина Паш нарвалась на шквал критики после исполнения рэпа на Майдане во время празднования Дня Независимости в Киеве перед президентом Владимиром Зеленским. 

    Известно, что Паш родом из Закарпатья. Активно принимала участие во всеукраинских и международных вокальных фестивалях еще с 13 лет, в 2012 году проходила кастинг в группу Real O. Впоследствии работала с группой «Горячий шоколад», на бэк-вокале «СКАЙ» и Ирины Билык.

    Алина любит провокацию и экстравагантные образы. Предлагаем посмотреть подборку горячих и откровенных снимков артистки, которыми она ранее делилась на личной странице в Instagram.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash
    instagram.com/alinapash

    Принимала участие в шоу «Х-фактор» в 2015 году, где заняла третье место.

    В том же 2015-м году Алина Паш посетила окуповний Крым и летала в Москву. Судя по ее публикации в Facebook, поездка ей не понравилась.

    Первой песней стала «Колыбельная», клип на которую снял Владимир Твердохлеб. В апреле прошлого года презентовала дебютный сингл Bitanga.

    После этого рэперка выпустила еще один сингл Oinagori, а в ноябре 2018-го присоединилась к работе над песней «Робот» группы «ТНМК», которая вошла в альбом «7».

    В июне прошлого года Алина Паш должна была выступать  в российском центре «Сколково», однако все последующие концерты были отменены.


    Джерело: obozrevatel.com

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