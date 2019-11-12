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    Шоу-биз

    Сердючка чуть не умерла на съемках новогоднего огонька

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    46-летний Андрей Данилко давно испытывает проблемы со здоровьем - Сердючка чуть не умерла на съемках новогоднего огонька
    46-летний Андрей Данилко давно испытывает проблемы со здоровьем

    Известному исполнителю Андрею Данилко неожиданно стало плохо

    Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, который известен всем под псевдонимом Верка Сердючка, почувствовал себя плохо во время съемок новогоднего огонька. У него возникли нарушения в работе сердца. На место пришлось вызывать медиков, которые оперативно оказали артисту помощь. Врачам удалось стабилизировать его состояние, сообщает портал Clutch.

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    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka

    Позже стало ясно, что Андрей Данилко перенес так называемую блокаду сердца. При этом состоянии резко сокращается сердечный ритм. Стабилизировать его состояние удалось за счет приема лекарств.

    Как рассказывают очевидцы, в какой-то момент артист стал бледным. Все очень испугались за его состояние. Он не мог говорить и стал сильно потеть. Причем свою роль в шоу он все-таки исполнил. Лишь после этого пошел в гримерную, где ему и была оказана оперативная помощь специалистов.

    Отметим, что Верка Сердючка давно испытывает проблемы со здоровьем. Сейчас Данилко 46 лет. Он старается соблюдать режим дня и следовать предписаниям врачей. В прошлом году артист неожиданно объявил о прощальном туре. Позже он заявил, что может в любой момент вернуться на сцену, потому что является звездой, которые любят порой прощаться с поклонниками, а потом неожиданно возвращаться.

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    знаменитости Андрей Данилко артист здоровье шоу-бизнес
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