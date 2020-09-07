Андрей Данилко показал архивное фото с Шатуновым в честь дня рождения певца
Артист показал, как выглядел до «превращения» в Верку Сердючку
Певец Андрей Данилко, которого все знают, как Верку Сердючку, в Instagram разместил снимок со своим давним другом бывшим музыкантом группы «Ласковый май» Юрой Шатуновым. На фотографии две звезды совсем еще юны и молоды.
«С днем рождения, Юра», — подписал кадр Данилко. Отметим, что Шатунову исполнилось 47 лет.
«Какая классная фотография. Выглядите, как братья», «Боже. Какие вы красивые мужчины», «Машина времени все-таки существует. Вы оба просто красавцы», — отметили в комментариях пользователи.
Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.
Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.