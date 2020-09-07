Андрей Данилко показал архивное фото с Шатуновым в честь дня рождения певца



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Певец Андрей Данилко с российским певцом Юрием Шатуновым instagram.com/v_serduchka/

Артист показал, как выглядел до «превращения» в Верку Сердючку

Певец Андрей Данилко, которого все знают, как Верку Сердючку, в Instagram разместил снимок со своим давним другом бывшим музыкантом группы «Ласковый май» Юрой Шатуновым. На фотографии две звезды совсем еще юны и молоды.

«С днем рождения, Юра», — подписал кадр Данилко. Отметим, что Шатунову исполнилось 47 лет.

instagram.com/v_serduchka/

«Какая классная фотография. Выглядите, как братья», «Боже. Какие вы красивые мужчины», «Машина времени все-таки существует. Вы оба просто красавцы», — отметили в комментариях пользователи.

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