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    Шоу-биз

    Андрей Данилко показал архивное фото с Шатуновым в честь дня рождения певца

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    Певец Андрей Данилко с российским певцом Юрием Шатуновым - Андрей Данилко показал архивное фото с Шатуновым в честь дня рождения певца
    Певец Андрей Данилко с российским певцом Юрием Шатуновым
    instagram.com/v_serduchka/

    Артист показал, как выглядел до «превращения» в Верку Сердючку

    Певец Андрей Данилко, которого все знают, как Верку Сердючку, в Instagram разместил снимок со своим давним другом бывшим музыкантом группы «Ласковый май» Юрой Шатуновым. На фотографии две звезды совсем еще юны и молоды.

     «С днем рождения, Юра», — подписал кадр Данилко. Отметим, что Шатунову исполнилось 47 лет.

    screenshot_2_75
    instagram.com/v_serduchka/

    «Какая классная фотография. Выглядите, как братья», «Боже. Какие вы красивые мужчины», «Машина времени все-таки существует. Вы оба просто красавцы», — отметили в комментариях пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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    знаменитости Андрей Данилко шоу-бизнес
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