  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Заболевший Covid-19 Роберт Паттинсон сорвал съемки «Бэтмена»

    • Розсилка
    <p>34-летний актер Роберт Паттинсон получил положительный результат на коронавирус</p> <p></p> - Заболевший Covid-19 Роберт Паттинсон сорвал съемки «Бэтмена»

    34-летний актер Роберт Паттинсон получил положительный результат на коронавирус

    Из-за болезни британского актера были приостановлены съемки фильма

    34-летний актер Роберт Паттинсон заразился Covid-19. Из-за болезни Роберта сорвалась работа над новой частью франшизы «Бэтмен», в которой у актера главная роль. Ранее картину не смогла доснять из-за весенних карантинных ограничений.

    О подтвержденном случае опасной инфекции на съемочной площадке сообщили в киностудии The Warner Bros. «У одного из членов съемочной группы подтвердился коронавирус. Он изолирован в соответствии с установленными протоколами», - цитировало заявление компании издание Vanity Fair. Других подробностей киностудия не приводит, ссылаясь на защиту личной  жизни актера.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото

     

    знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ