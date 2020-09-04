Заболевший Covid-19 Роберт Паттинсон сорвал съемки «Бэтмена»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

34-летний актер Роберт Паттинсон получил положительный результат на коронавирус

Из-за болезни британского актера были приостановлены съемки фильма

34-летний актер Роберт Паттинсон заразился Covid-19. Из-за болезни Роберта сорвалась работа над новой частью франшизы «Бэтмен», в которой у актера главная роль. Ранее картину не смогла доснять из-за весенних карантинных ограничений.

О подтвержденном случае опасной инфекции на съемочной площадке сообщили в киностудии The Warner Bros. «У одного из членов съемочной группы подтвердился коронавирус. Он изолирован в соответствии с установленными протоколами», - цитировало заявление компании издание Vanity Fair. Других подробностей киностудия не приводит, ссылаясь на защиту личной жизни актера.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.