Тело мечты: Кендалл Дженнер в микротрусиках выставила напоказ свои прелести (фото)



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24-летняя модель Кендалл Дженнер показала достоинства фигуры instagram.com/kendalljenner/

Звезда выбрала для этого откровенный наряд

Американская топ-модель Кендалл Дженнер проводит первые дни осени на отдыхе в компании друзей. Кендалл загорает на озере, катается на квадроцикле и примеряет стильные бикини.

Старшая сестра Кайли Дженнер запечатлела себя в ванной. Инстадива предстала в желтом бикини с высокими трусиками, украшенном цветочным принтом. Кендалл собрала волосы в пучок и украсила шею золотым кулоном.

Пикантный наряд подчеркнул золотистый загар модели, ее плоский живот и округлые бедра. «Я люблю озера», - написала Дженнер.

Поклонники пришли в восторг от безупречной фигуры инстадивы. Фанаты Кендалл осыпали ее комплиментами. «Хотела бы я себе такое тело на денек», «Манящие изгибы», «У тебя тело мечты», «Детка, ты дико сексуальна», «Королева! Ты само совершенство», «Фигура потрясающая! Кендалл, ты очень красива», - отметили фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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