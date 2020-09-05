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    Шоу-биз

    Тело мечты: Кендалл Дженнер в микротрусиках выставила напоказ свои прелести (фото)

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    <p>24-летняя модель Кендалл Дженнер показала достоинства фигуры</p> <div></div> - Тело мечты: Кендалл Дженнер в микротрусиках выставила напоказ свои прелести (фото)

    24-летняя модель Кендалл Дженнер показала достоинства фигуры

    instagram.com/kendalljenner/

    Звезда выбрала для этого откровенный наряд

    Американская топ-модель Кендалл Дженнер проводит первые дни осени на отдыхе в компании друзей. Кендалл загорает на озере, катается на квадроцикле и примеряет стильные бикини.

    Старшая сестра Кайли Дженнер запечатлела себя в ванной. Инстадива предстала в желтом бикини с высокими трусиками, украшенном цветочным принтом. Кендалл собрала волосы в пучок и украсила шею золотым кулоном.

    Пикантный наряд подчеркнул золотистый загар модели, ее плоский живот и округлые бедра. «Я люблю озера», - написала Дженнер.

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    Тело мечты: Кендалл Дженнер в микротрусиках выставила напоказ свои прелести (фото)
    Тело мечты: Кендалл Дженнер в микротрусиках выставила напоказ свои прелести (фото)
    Тело мечты: Кендалл Дженнер в микротрусиках выставила напоказ свои прелести (фото)
    instagram.com/kendalljenner/

    Поклонники пришли в восторг от безупречной фигуры инстадивы. Фанаты Кендалл осыпали ее комплиментами. «Хотела бы я себе такое тело на денек», «Манящие изгибы», «У тебя тело мечты», «Детка, ты дико сексуальна», «Королева! Ты само совершенство», «Фигура потрясающая! Кендалл, ты очень красива», - отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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