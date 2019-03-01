Андрей Данилко предложил отказаться от проведения национальных отборов на «Евровидение»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрей Данилко Фото: телеканал Стб

По мнению артиста и члена жюри Нацотбора, оргкомитет имеет право выбрать представителя Украины в закрытом режиме

Андрей Данилко предложил хотя бы один раз отказаться от Национального отбора на «Евровидение». По словам одного из членов жюри, если сама НОТУ отправит артиста на конкурс, то это внесет разнообразие.

«Еще в прошлый раз, когда послал одного администратора, все время был в режиме какого-то оправдывания. Я говорил, не надо бегать и орать из зала, не надо мне мешать. Если у меня возникают вопросы, как у члена жюри, то почему я не могу их задать? Вообще, за такое промо, которое мы сделали этой певице, они должны были мне еще бутылку поставить. Но не в этом дело. Я тогда предложил такой момент – выбрать какой-то год, чтобы вообще не проводить отборочные. У Национального канала есть такое право – выбрать кандидатуру и закрытым голосованием жюри выбрать человека, который поедет на Евровидение. Например, Россия все время так делает. Каждый год они посылают представителя на Евровидение, ни у кого ничего не спрашивая. Как раз все немного передохнут, наберутся сил и подготовятся. Благодаря этой паузе исчезнет ощущение, что каждый год одно и тоже – и приходят одни и те же артисты. В результате никто в этом году не представляет нашу страну – и это ужасно.», - сказал Данилко в интервью изданию «Вести».

Также Данилко отметил, что после всего произошедшего стоит немного успокоиться и решить, что дальше делать. «Мне кажется, на сегодняшний момент надо выдохнуть... Нужно провести некое собрание, чтобы решить, как это вообще должно происходить. Возможно, НОТА с какими-то профессиональными членами жюри должны сами выбрать исполнителя, который представит страну. Они его просканируют, чтобы не вызывал никаких вопросов – и пошлют на Евровидение. Как, допустим, Россия в этом году делает с Лазаревым.

Что касается каких-то нововведений, то я еще в том году хотел предложить новую форму голосования, чтобы не было технических побед, как получилось с группой O.Torvald. Когда выигрывает Джамала, значит, это победа нашей Украины. А если не самое завидное место получает O.Torvald, то виновато жюри.Но у меня такой же один бал, как и у тех, кто голосует с телефона», - отметил Данилко.