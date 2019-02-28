Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2020» из-за РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Politeka.net

Об этом сообщили представители НОТУ во время пресс-конференции

После скандального Нацобора и отказа финалистов представлять Украину на международном песенном конкурсе представители НОТУ провели пресс-конференцию.

Во время общения с журналистами Зураб Аласания заявил, что если на «Евровидении-2019» победит представитель России Сергей Лазарев, то Украина проигнорирует участие в песенном конкурсе в 2020 году.

«Мы не будем участвовать в «Евровидении», как это было, например, с футболом. Чемпионат мира, который проходил в РФ, мы не транслировали и принимать участие тоже не будем», - отметил Аласания.

Напомним, что из-за некоторых пунктов контракта, который должна была подписать победительница Нацотбора, Maruv отказалась представлять Украину в Тель-Авиве.

После продолжительных переговоров артистка написала в соцсети пост, в котором рассказала, почему отказалась от участия в песенном конкурсе.

«Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене», - заявила артистка.

Также представители НОТУ отметили, что контракт не был прописан исключительно для Maruv.

«Специальных условий в контракте для Maruv не существовало, был специальный разговор с ней по дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас», - заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.