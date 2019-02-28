Anna Maria: Наша песня стала пророческой



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Anna Maria instagram.com/annamariaduet

Певицы-близняшки рассказали, как создавалась песня, которую девушки исполнили на Нацотборе-2019

По словам девушек из группы Anna Maria композиция My Road стала пророческой не только для них, но и для всей Украины.

«Когда мы писали песню My Road, мы даже не могли предположить, что она станет в каком-то смысле пророческой. В ней есть все то, что происходит сейчас с нами, с нашей страной, с нашими людьми. А главное- в ней есть ответы на все вопросы. Это просто удивительно! Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу! Путь к счастью своих людей. Людей, которые прежде всего хотят жить в этой стране и развиваться. Людей, которые будут уважать мнения друг друга. Мы рады, что эта песня и вся ситуация с нами на «Евровидении» стала своего рода катализатором и выявила истинную сущность многих людей. Нарыв, который долго зрел, наконец лопнул. И обнажил людей такими, какие они есть - со своими недостатками, смелостью, трусостью, злостью и добротой. Это песня - мотиватор. Она для тех, кто находится в поиске, кто продолжает идти дальше, несмотря ни на что. Возможно, многие не понимают смысла песни, не знают перевода. Так вот - мы это сделали для вас. (и на русском, и на украинском). Музыка сильнее политики. Каждый кто посмотрит - увидит там самый главный ответ на все»,- заявили певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA MARIA (@annamariaduet) 28 Фев 2019 в 3:37 PST





Напомним, что накануне финала Нацотбора-2019 в котором участвовал дуэт Anna Maria разгорелся скандал. В эфире программы «Prime: Скрипiн» поющие близняшки отказались отвечать политические вопросы.

«На самом деле Крым остался Крымом. То же море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым ... Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано», - сказала одна из сестер.

При этом, артистки не признали тот факт, что Россия оккупировала полуостров.

«На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не политики, мы не члены секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы», - сказали певицы.

Такая позиция девушек вызвала возмущение у украинских патриотов, и на страницах дуэта в соцсетях появилось множество нелестных комментариев.



