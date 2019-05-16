Андрей Данилко рассказал о подготовке к выступлению на «Евровидении-2019»



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Фото: Алекс Бронштейн/Андрей Уренев

Украинский артист вместе со своей командой уже неделю находится в Тель-Авиве

Андрей Данилко, который мастерски перевоплощается в Верку Сердючку, снова появится на сцене международного песенного конкурса «Евровидение». Правда в этом году, Верка Сердючка появится не в роли конкурсанта, а в качестве приглашенной звезды. В гранд-финале песенного конкурса украинская артистка споет триумфальную композицию победительницы «Евровидении-2018» Нетты Барзилай - Toy.

О том, как проходит подготовка к выступлению и к самому конкурсу Андрей Данилко рассказал в интервью Комсомольской Правде.

«В этом году нас попросили исполнить песню Нетты Toy, и мы согласились. Это хороший ход - когда участники перепевают песни друг друга. Надеюсь, нас хоть на этот раз не перекроют рекламой, и люди, которые хотят это увидеть, увидят», - отметил Данилко.

Также артист признался, что в подготовка к «Евровидению» проходит достаточно сложно.

«Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках. В данном случае - на иврите. Поэтому всегда стараешься сдерживаться, не нервничать. Ты ведь понимаешь, что может быть хорошо, но почему-то не всегда на сто процентов получается», - рассказал Данилко.

Кроме этого, артист прокомментировал выступления участников первого полуфинала и согласился с журналистами, что многие исполнители не сильно переживают, как они выглядят на сцене и с какой песней выходят на сцену.

«Я, наверное, один из первых, кто об этом начал говорить. Они действительно не парятся. А нашим действительно очень сложно участвовать. Наши люди так устроены, что им надо все обос…ть, другого слова не найдешь. Как только ты имеешь какой-то успех, все начинают к этому примазываться. Что бы ни говорили на российских участников, но они настолько за своего артиста болеют! Вот и сейчас: Сережа - давай, Сережа - мы с тобой! И это так круто! Он едет с уверенностью, что за него болеют. А наши едут…

В этом году вообще никто не едет из-за какой-то тупости. К сожалению. Поэтому, когда люди относятся к конкурсу как к празднику, радости, у них все хорошо. Я вот вспоминаю всех наших участников, и все они ехали с проблемами. Все! То их сжигают, то в Фейсбуке пишут: "кто это, петь не умеет…". Начинают все диванные умники размышлять, кого бы они лучше послали. Не помню, кто сказал отличную фразу: "Сделал бы лучше, если бы умел". Это про нас, критиков великих.

Все спрашивают, говорят: «жаль, что Украина не участвует». Конечно, жаль. А у нас были достойные - и Kazka, и Maruv, они абсолютно вписываются в этот конкурс. Если бы за мной было решающее слово, я бы настоял, чтобы поехал артист, которого выбирали люди.

Хорошо, что Украина представлена на "Евровидении" хотя бы благодаря нам»? - отметил Данилко.