Букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала «Евровидения-2019»



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Очередной конкурсный этап состоится вечером 16 мая

Сегодня в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал Евровидения-2019, на сцену которого выйдут 18 участников.

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом второго полуфинала является Джон Лундвик из Швеции, который исполнит песню Too Late for Love. Его шансы на победу составляют 94%.

Следом за ним (93%) идет Сергей Лазарев из России с песней Scream. Третью позицию с 92% занимает азербайджанец Chingiz с композицией Truth.

Десятка лидеров выглядит так

Отметим, что после завершения первого полуфинала букмекеры также обновили общие котировки.

В обновленном рейтинге на первом месте надежно закрепился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте - участник из Швеции Джон Лундвик.

Начиная с третьего место произошли серьезные изменения - в топ-3 ворвалась представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая обошла Сергея Лазарева из России и французского исполнителя Билала Ассани - они находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Группа из Исландии Hatari значительно повысила свои шансы на победу - они стремительно взлетели с десятой на шестую строчку.