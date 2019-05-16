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    Шоу-биз

    Букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала «Евровидения-2019»

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    Букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала «Евровидения-2019»

    Очередной конкурсный этап состоится вечером 16 мая

    Сегодня в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал Евровидения-2019, на сцену которого выйдут 18 участников.

    Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом второго полуфинала является Джон Лундвик из Швеции, который исполнит песню Too Late for Love. Его шансы на победу составляют 94%.

    Следом за ним (93%) идет Сергей Лазарев из России с песней Scream. Третью позицию с 92% занимает азербайджанец Chingiz с композицией Truth.

    Десятка лидеров выглядит так

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    Отметим, что после завершения первого полуфинала букмекеры также обновили общие котировки.

    В обновленном рейтинге на первом месте надежно закрепился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте - участник из Швеции Джон Лундвик.

    Начиная с третьего место произошли серьезные изменения - в топ-3 ворвалась представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая обошла Сергея Лазарева из России и французского исполнителя Билала Ассани - они находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

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    Группа из Исландии Hatari значительно повысила свои шансы на победу - они стремительно взлетели с десятой на шестую строчку.

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    Евровидение букмекеры
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