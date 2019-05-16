«Евровидение-2019»: все участники второго полуфинала и их конкурсные композиции

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Thomas Hanses, eurovision.tv

16 мая состоится второй полуфинал песенного конкурса

Сегодня вечером, в 22.00 на главной сцене Тель-Авива состоится второй этап международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

На сцене прозвучат песни 18-ти представителей стран-участниц, из которых только 10 попадут в гранд-финал по итогам голосования телезрителей и компетентного жюри.

Как ранее сообщал Scotch, в этом году жители Украинцы не смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта.

По правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, которые отправили своего конкурсанта на песенный конкурс. Кроме украинцев за участников песенного конкурса не смогут также проголосовать: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.

Стоит отметить, что подготовка ко второму полуфиналу проходит не так успешно, как к первому. Как уже сообщал Scotch, во время генеральной репетиции участники конкурса и организаторы столкнулись с рядом технических проблем. По словам конкурсантов, во время генерального прогона шоу были проблемы со звуком, мониторами и светом.

«Прошла генеральная репетиция полуфинала с Лазаревым. Так вот, техника продолжает давать сбои, говорят, загорелись не те экраны и не в то время, причем, проблемы с номером не только у Сережи, но и у остальных участников. Вчера у некоторых конкурсантов не работали "уши" и они себя не слышали, поэтому кое-кто пел мимо нот. В общем, все на нервах, подают заявления, что и как надо исправить», - сообщают очевидцы.

Также сообщается, что организаторы стараются выяснить причины и максимально быстро исправить неполадки с аппаратурой.

Ну а пока, идет подготовка к прямому эфиру второго полуфинала, Scotch напоминает в каком порядке и с какими композициями выйдут на сцену участники песенного конкурса.

1. Srbuk из Армении с композицией Walking Out

2. Сара МакТернан из Ирландии споет композицию «22»

3. Анна Одобеску из Молдовы исполнит композицию Stay

4. Лука Ханны из Швейцарии и его зажигательная песня She Got Me

5. Представители Латвии группа Carousel с композицией That Night

6. Эстер Александра Крецу (Эстер Пион) из Румынии с композицией On a Sunday

7. Леонора из Дании споет композицию Love is Forever

8. Джон Лундвик из Швеции представит песню Too Late For Love

9. Конкурсант из Австрии - Paenda и его баллада Limits

10. Роко из Хорватии споет лирическую композицию The Dream

11. Микела представит Мальту и споет песню Chameleon

12. Юрий Векленко из Литвы исполнит песню Run With The Lions

13. Сергей Лазарев из России с композицией Scream

14. Джонида Малики из Албании с песней Ktheju tokes

15. Группа KEiiNO из Норвегии представят композицию Spirit in the Sky

16. Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade

17. Тамара Тодевска из Македонии с композицией Proud

18. И последним на сцену выйдет представитель Азербайджана - Чингиз с песней Truth