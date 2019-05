«Евровидение-2019»: все участники второго полуфинала и их конкурсные композиции

16 мая состоится второй полуфинал песенного конкурса

Сегодня вечером, в 22.00 на главной сцене Тель-Авива состоится второй этап международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

На сцене прозвучат песни 18-ти представителей стран-участниц, из которых только 10 попадут в гранд-финал по итогам голосования телезрителей и компетентного жюри.

Как ранее сообщал Scotch, в этом году жители Украинцы не смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта.

По правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, которые отправили своего конкурсанта на песенный конкурс. Кроме украинцев за участников песенного конкурса не смогут также проголосовать: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.

Стоит отметить, что подготовка ко второму полуфиналу проходит не так успешно, как к первому. Как уже сообщал Scotch, во время генеральной репетиции участники конкурса и организаторы столкнулись с рядом технических проблем. По словам конкурсантов, во время генерального прогона шоу были проблемы со звуком, мониторами и светом.

«Прошла генеральная репетиция полуфинала с Лазаревым. Так вот, техника продолжает давать сбои, говорят, загорелись не те экраны и не в то время, причем, проблемы с номером не только у Сережи, но и у остальных участников. Вчера у некоторых конкурсантов не работали "уши" и они себя не слышали, поэтому кое-кто пел мимо нот. В общем, все на нервах, подают заявления, что и как надо исправить», - сообщают очевидцы.

Также сообщается, что организаторы стараются выяснить причины и максимально быстро исправить неполадки с аппаратурой.

Ну а пока, идет подготовка к прямому эфиру второго полуфинала, Scotch напоминает в каком порядке и с какими композициями выйдут на сцену участники песенного конкурса.

4. Лука Ханны из Швейцарии и его зажигательная песня She Got Me