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    Шоу-биз

    Нимфа в невесомости: невероятный номер представительницы Австралии на «Евровидении-2019» покорил сеть

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    Нимфа в невесомости: невероятный номер представительницы Австралии на «Евровидении-2019» покорил сеть
    Thomas Hanses, eurovision.tv

    Вчера в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019»

    В рамках первого конкурсного дня на сцену вышли 17 конкурсантов из разных стран. Каждый из артистов выложился в этот вечер на все 100%. Меломаны которые находились в и зрители, которые следили за конкурсом в прямом эфире  отметили высокий уровень подготовки участников в этом году. 

    Особое внимание прессы и поклонников конкурса привлек необычный номер конкурсантки из Австралии - Кейт Миллер-Гайдке.

    37-летняя австралийская певица не только исполнила сложную конкурсную композицию Zero Gravity, но выполнила акробатические трюки в воздухе.

    Стоит отметить, что артистке удалось покорить зрителей и компетентное жюри своим необычным выступление, а также получить путевку в финал конкурса, который состоится 18 мая в Тель-Авиве.Сейчас букмекеры пророчат певице третье место в финале конкурса.


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