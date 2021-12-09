  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Андрей Данилко выступит на новогоднем корпоративе в Дубае: гонорар и детали райдера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрей Данилко выступит на новогоднем корпоративе в Дубае: гонорар и детали райдера
    instagram.com/v_serduchka/

    Артиста пришлось бронировать за полтора года

    Популярный украинский артист Андрей Данилко на Новый Год выступит на закрытом мероприятии в Эмиратах. Его организатор рассказал изданию «СтарХит» о райдере и специальных условиях для Сердючки.

    «Договариваться, честно признаюсь, пришлось ровно за полтора года до этой даты. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости – мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», – рассказывает организатор фестиваля Максим Берин

    Афиша концерта
    Афиша концерта

    Что касается требований, то они у звезды, как оказалось, достаточно скромные. «Давно заметил, чем выше уровень артиста, тем он адекватнее и профессиональнее. Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу. Понятно, что это перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель – номера повышенной комфортности «сьюиты». Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае – он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения», – говорит Максим Берин. При этом, стоимость Верки на празднике промоутер описывает так: «Это очень дорого!»

    Гонорар у Сердючки, действительно, внушительный: по данным издания, за часовое выступление со своими главными хитами дама и ее коллектив берут порядка $160 тысяч.

    К слову, билеты обойдутся желающим потанцевать под «Читу Дриту» и «Дольче Габбану» в 2-3 тысячи евро.

    Ранее сообщалось, что Андрей Данилко скрывал от общественности случившееся горе в его семье - смерть матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Ивановна Волкова - так звали маму знаменитого артиста - проживала в селе Клименки под Полтавой, и не хотела переезжать в столицу, хотя он не единожды предлагал.

    Читайте также: Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой (видео)
    Теги: знаменитости Андрей Данилко шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Андрей Данилко выступит на новогоднем корпоративе в Дубае: гонорар и детали райдера