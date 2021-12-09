Андрей Данилко выступит на новогоднем корпоративе в Дубае: гонорар и детали райдера

Артиста пришлось бронировать за полтора года

Популярный украинский артист Андрей Данилко на Новый Год выступит на закрытом мероприятии в Эмиратах. Его организатор рассказал изданию «СтарХит» о райдере и специальных условиях для Сердючки.

«Договариваться, честно признаюсь, пришлось ровно за полтора года до этой даты. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости – мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», – рассказывает организатор фестиваля Максим Берин

Афиша концерта

Что касается требований, то они у звезды, как оказалось, достаточно скромные. «Давно заметил, чем выше уровень артиста, тем он адекватнее и профессиональнее. Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу. Понятно, что это перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель – номера повышенной комфортности «сьюиты». Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае – он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения», – говорит Максим Берин. При этом, стоимость Верки на празднике промоутер описывает так: «Это очень дорого!»

Гонорар у Сердючки, действительно, внушительный: по данным издания, за часовое выступление со своими главными хитами дама и ее коллектив берут порядка $160 тысяч.

К слову, билеты обойдутся желающим потанцевать под «Читу Дриту» и «Дольче Габбану» в 2-3 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко скрывал от общественности случившееся горе в его семье - смерть матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Ивановна Волкова - так звали маму знаменитого артиста - проживала в селе Клименки под Полтавой, и не хотела переезжать в столицу, хотя он не единожды предлагал.