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    Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)

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    Первая леди Елена Зеленская - Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)
    Первая леди Елена Зеленская
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Супруга Зеленского подчеркнула талию черным тонким ремешком

    Первая леди Украины Елена Зеленская в своем Инстаграме показала фото со встречи со студентами Киевской школы экономики, которые покорили ее открытостью и знаниями.

    Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере. Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.

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    Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)
    Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)
    Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)
    Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Елена Зеленская соединила наряды с темными туфлями-лодочками на высоком каблуке и с острым носком. Аксессуары – серьги и кольца придали образу элегантности.

    Первая леди уложила волосы на одну сторону и накрутила пышными локонами. На лице красовался макияж: она подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы – помадой.

    Ранее Елена Зеленская назвала книгу украинского писателя, которую должен прочесть каждый.

    Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. Первая леди поддержала флешмоб от украинского издательства #Ya_читаю. По словам Зеленской, она обожает, когда лирические, драматические события в жизни персонажей происходят на фоне исторических событий и в реальных географических пространствах.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)