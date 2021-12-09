Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото)

Супруга Зеленского подчеркнула талию черным тонким ремешком

Первая леди Украины Елена Зеленская в своем Инстаграме показала фото со встречи со студентами Киевской школы экономики, которые покорили ее открытостью и знаниями.

Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере. Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.

Елена Зеленская соединила наряды с темными туфлями-лодочками на высоком каблуке и с острым носком. Аксессуары – серьги и кольца придали образу элегантности.

Первая леди уложила волосы на одну сторону и накрутила пышными локонами. На лице красовался макияж: она подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы – помадой.

Ранее Елена Зеленская назвала книгу украинского писателя, которую должен прочесть каждый.

Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. Первая леди поддержала флешмоб от украинского издательства #Ya_читаю. По словам Зеленской, она обожает, когда лирические, драматические события в жизни персонажей происходят на фоне исторических событий и в реальных географических пространствах.