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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли с дочерью-трансгендером устроили шопинг (фото)

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    <p>Звездная мать с детьми посетили несколько бутиков Лос-Анджелеса</p> <div></div> - Анджелина Джоли с дочерью-трансгендером устроили шопинг (фото)

    Звездная мать с детьми посетили несколько бутиков Лос-Анджелеса

    Актриса вместе с наследницами и телохранителями накануне Рождества прошлась по магазинам, чтобы купить подарки к празднику

    44-летняя Анджелина Джоли устроила рождественский шопинг для своих старших дочерей, 14-летней Захары и 13-летней Шайло. Для нового выхода в свет Джоли выбрала консервативный образ. Она примерила белую рубашку и черную юбку-карандаш. На плечи артистка накинула темный свитер oversize. Бывшая возлюбленная Брэда Питта собрала волосы в хвост и сделала минимальный макияж. Глаза она спрятала за стеклами солнцезащитных очков. Завершили образ бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке.

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    Анджелина Джоли с дочерью-трансгендером устроили шопинг (фото)
    Анджелина Джоли с дочерью-трансгендером устроили шопинг (фото)
    Анджелина Джоли с дочерью-трансгендером устроили шопинг (фото)

    Близкое окружение актрисы заявило, что она решила пойти на уступки экс-мужу. Анджелина намеренно не уехала из Лос-Анджелеса на все праздники, чтобы дать Брэду возможность провести больше времени с детьми.

    «Предпраздничное настроение на всех действует благоприятно. Так сложилось, что в собственный день рождения Питт провел с детьми минимум времени. Энджи решила уступить ему и не уезжать с наследниками из города», — поделился источник The Blast.

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