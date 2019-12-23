Анджелина Джоли с дочерью-трансгендером устроили шопинг (фото)



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Звездная мать с детьми посетили несколько бутиков Лос-Анджелеса

Актриса вместе с наследницами и телохранителями накануне Рождества прошлась по магазинам, чтобы купить подарки к празднику

44-летняя Анджелина Джоли устроила рождественский шопинг для своих старших дочерей, 14-летней Захары и 13-летней Шайло. Для нового выхода в свет Джоли выбрала консервативный образ. Она примерила белую рубашку и черную юбку-карандаш. На плечи артистка накинула темный свитер oversize. Бывшая возлюбленная Брэда Питта собрала волосы в хвост и сделала минимальный макияж. Глаза она спрятала за стеклами солнцезащитных очков. Завершили образ бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Близкое окружение актрисы заявило, что она решила пойти на уступки экс-мужу. Анджелина намеренно не уехала из Лос-Анджелеса на все праздники, чтобы дать Брэду возможность провести больше времени с детьми.

«Предпраздничное настроение на всех действует благоприятно. Так сложилось, что в собственный день рождения Питт провел с детьми минимум времени. Энджи решила уступить ему и не уезжать с наследниками из города», — поделился источник The Blast.