Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадонне уже 61 год, но явно она не собирается «на пенсию»

У звезды бурный роман с молодым танцором из ее команды

На прошлой неделе папарацци удалось заснять 61-летнюю Мадонну с ее 25-летним любовником за нежными объятиями. Ахламалик Уилльямс серьезно относится к отношениям с певицей, он даже успел познакомить с ней родителей.

Несмотря на то, что матери 55 лет, а отцу – 59, они пришли в восторг от избранницы своего сына. Разница в возрасте родителей юноши нисколько не беспокоит, ведь Мадонна обещала позаботиться об Ахламалике.

«Она заявила, что сильно любит его и нам не стоит беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться», – цитирует Mirror слова родителей танцора. Отношения пары грозят принять серьезный оборот, по крайней мере, так думают отец и мать молодого бойфренда звезды

.