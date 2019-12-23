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    Шоу-биз

    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой

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    <p>Мадонне уже 61 год, но явно она не собирается &laquo;на пенсию&raquo;</p> <div></div> - Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой

    Мадонне уже 61 год, но явно она не собирается «на пенсию»

    У звезды бурный роман с молодым танцором из ее команды

    На прошлой неделе папарацци удалось заснять 61-летнюю Мадонну с ее 25-летним любовником за нежными объятиями. Ахламалик Уилльямс серьезно относится к отношениям с певицей, он даже успел познакомить с ней родителей.

    Несмотря на то, что матери 55 лет, а отцу – 59, они пришли в восторг от избранницы своего сына. Разница в возрасте родителей юноши нисколько не беспокоит, ведь Мадонна обещала позаботиться об Ахламалике.

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    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой
    Родители 25-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали роман сына со звездой

     «Она заявила, что сильно любит его и нам не стоит беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться», – цитирует Mirror слова родителей танцора. Отношения пары грозят принять серьезный оборот, по крайней мере, так думают отец и мать молодого бойфренда звезды

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