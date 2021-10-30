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    Анджелина Джоли свела тату, посвященное Брэду Питту

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    Актриса Анджелина Джоли - Анджелина Джоли свела тату, посвященное Брэду Питту
    Актриса Анджелина Джоли

    Актриса не желает вспоминать о бывшем муже

    Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли удалила татуировку на руке, которая была посвящена ее бывшему мужу Брэду Питту.

    Изменения в татуировке актрисы внимательные фанаты заметили на фото, сделанных во время промотура премьеры фильма «Вечные».

    Так, Джоли убрала одну из строчек в татуировке на левом плече, которая состояла из координат мест, где родились ее дети, а также экс-супруг Брэд Питт.

    Анджелина Джоли. В 2018 и 2021
    Анджелина Джоли. В 2018 и 2021

    Первая строчка обозначает место в Камбодже, где родился ее старший сын Мэддокс, вторая – координаты в Эфиопии, где родилась дочь Захара, третья – место в Намибии, где Анджелина родила дочь Шайло, четвертая – вьетнамское поселение, где родился сын Пакс Тьен, пятая и шестая – места во Франции, где появились на свет близнецы Нокс и Вивьен.

    А вот седьмая (и последняя) строчка в татуировке исчезла. Именно она обозначала место рождения Брэда в Оклахоме.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Анджелина Джоли свела тату, посвященное Брэду Питту