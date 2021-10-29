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    Мини-сериал HBO. Камбербэтч сыграет убитого экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

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    Британский актер Бенедикт Камбербэтч&nbsp; - Мини-сериал HBO. Камбербэтч сыграет убитого экс-сотрудника ФСБ Литвиненко
    Британский актер Бенедикт Камбербэтч 

    Над аналогичным проектом с названием «Литвиненко» работает британский телеканал

    В новом сериале «Лондонград» британский актер исполнит роль бывшего агента КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили радиоактивным изотопом полония-210. Сюжет сериала HBO разрабатывается по мотивам книги журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Дата выхода сериала на данный момент неизвестна.

    Интересно то, что над аналогичным проектом с названием «Литвиненко» работает британский телеканал ITV, главную роль в котором исполнит актер Дэвид Теннант.

    Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

    По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.

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    Теги: знаменитости кино Сериал
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    Мини-сериал HBO. Камбербэтч сыграет убитого экс-сотрудника ФСБ Литвиненко