Мини-сериал HBO. Камбербэтч сыграет убитого экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

Над аналогичным проектом с названием «Литвиненко» работает британский телеканал

В новом сериале «Лондонград» британский актер исполнит роль бывшего агента КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили радиоактивным изотопом полония-210. Сюжет сериала HBO разрабатывается по мотивам книги журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Дата выхода сериала на данный момент неизвестна.

Интересно то, что над аналогичным проектом с названием «Литвиненко» работает британский телеканал ITV, главную роль в котором исполнит актер Дэвид Теннант.

Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.