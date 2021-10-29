Смерть Галины Гатчинс. Стало известно, кто заряжал пистолет Болдуина перед убийством

Только после того как Болдуин убил 42-летнюю Галину Хатчинс и ранил режиссера, съемочная группа узнала, что в пистолете были боевые патроны

Оружие для голливудского актера Алека Болдуина (Alec Baldwin), из которого он по ошибке застрелил женщину, заряжали оружейник Ханна Гутьеррес-Рид (Hannah Gutierrez-Reed) и помощник режиссера Дэйв Холлс (Dave Halls), пишет Los Angeles Times.

Журналисты раскрыли имена передавших заряженный пистолет Болдуину перед убийством на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в Нью-Мексико. Выяснилось, что звезде оружие отдал Холлс, он уточнил: оно «холодное», то есть заряжено кинематографическими патронами. Только после того как Болдуин убил 42-летнюю Галину Хатчинс (Galina Hutchins) и ранил режиссера Джоэла Соузу (Joela Souza), съемочная группа узнала, что в пистолете были боевые патроны.

Напомним, 22 октября актер Алек Болдуин во время съемок сделал выстрел из бутафорского оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссера Джоэла Соуза. Сообщается, что актер держал в руках пистолет, который был признан безопасным за считанные минуты до трагического выстрела.

По показаниям раненного режиссера Джоэла Соуза, инцидент произошел во время репетиций к сцене в церкви. Болдуин сидел на скамье и тренировался в вытаскивании пистолета. Соуза отметил, что смотрел через плечо Галины Хатчинс, когда услышал звук выстрела. Хатчинс сделала шаг назад и схватилась за живот, окружающие сотрудники помогли ей лечь на пол. Другой участник съемок вспомнил, как Хатчинс сказала, что не чувствует ног

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