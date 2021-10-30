Оля Полякова похвасталась костюмами из секс-шопа

Темой нового эпизода стало принятие себя

Вышел четвертый эпизод шоу «Взрослые девочки», который его ведущие Оля Полякова и Маша Ефросинина посвятили теме принятия себя. Разговор, как обычно, получился со множеством пикантных подробностей и подарил зрителям новую порцию шокирующих признаний и фактов о знаменитостях.

«Взрослые девочки» продолжают удерживать титул самого просматриваемого и обсуждаемого шоу в украинском YouTube: суммарно предыдущие выпуски посмотрело около 3,5 миллионов человек. Судя по всему, с ростом популярности передачи растет и градус ее откровенности. Так, в четвертом выпуске Ефросинина и Полякова окончательно обнажились перед аудиторией: как буквально, так и в переносном смысле.

Темой нового эпизода стало принятие себя. Ефросинина и Полякова начали с обсуждения своих косметических ритуалов: первая волна откровений поджидала зрителей уже здесь. Оказалось, что Оля делает ботокс с 23 лет, а у Маши к нему иммунитет, но она страдает из-за пигментации на лице.

Также Полякова, обсуждая с Ефросининой откровенные наряды, призналась: «У меня есть костюмы горничной и медсестры из секс-шопа».

Высокий процент искренности и правды — то, за что «Взрослых девочек» так сильно и быстро полюбила публика. После косметологии разговор коснулся других вопросов по центральной теме выпуска. Маша Ефросинина и Оля Полякова обсудили влияние хейтеров на неуверенность в себе, правильное питание и собственный «идеальный вес» — и даже обнажили свои животы в эфире, чтобы их сравнить. Не обошлось и без комментариев на тему недавнего инцидента с популярной украинской певицей, которую поймали за руку на вопиющем фотошопинге своей внешности.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

«Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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