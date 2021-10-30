  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Оля Полякова похвасталась костюмами из секс-шопа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Маша Ефросиниа и Оля Полякова - Оля Полякова похвасталась костюмами из секс-шопа
    Маша Ефросиниа и Оля Полякова

    Темой нового эпизода стало принятие себя

    Вышел четвертый эпизод шоу «Взрослые девочки», который его ведущие Оля Полякова и Маша Ефросинина посвятили теме принятия себя. Разговор, как обычно, получился со множеством пикантных подробностей и подарил зрителям новую порцию шокирующих признаний и фактов о знаменитостях.

    «Взрослые девочки» продолжают удерживать титул самого просматриваемого и обсуждаемого шоу в украинском YouTube: суммарно предыдущие выпуски посмотрело около 3,5 миллионов человек. Судя по всему, с ростом популярности передачи растет и градус ее откровенности. Так, в четвертом выпуске Ефросинина и Полякова окончательно обнажились перед аудиторией: как буквально, так и в переносном смысле.

    Темой нового эпизода стало принятие себя. Ефросинина и Полякова начали с обсуждения своих косметических ритуалов: первая волна откровений поджидала зрителей уже здесь. Оказалось, что Оля делает ботокс с 23 лет, а у Маши к нему иммунитет, но она страдает из-за пигментации на лице.

    Также Полякова, обсуждая с Ефросининой откровенные наряды, призналась: «У меня есть костюмы горничной и медсестры из секс-шопа».

    Высокий процент искренности и правды — то, за что «Взрослых девочек» так сильно и быстро полюбила публика. После косметологии разговор коснулся других вопросов по центральной теме выпуска. Маша Ефросинина и Оля Полякова обсудили влияние хейтеров на неуверенность в себе, правильное питание и собственный «идеальный вес» — и даже обнажили свои животы в эфире, чтобы их сравнить. Не обошлось и без комментариев на тему недавнего инцидента с популярной украинской певицей, которую поймали за руку на вопиющем фотошопинге своей внешности.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

    «Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

    Читайте также: Известная украинская актриса попала в аварию
    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес Маша Ефросинина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оля Полякова похвасталась костюмами из секс-шопа