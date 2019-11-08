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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото

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    <p>44-летняя Анджелина Джоли появится на экранах с длинными светлыми волосами</p> <div></div> - Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото

    44-летняя Анджелина Джоли появится на экранах с длинными светлыми волосами

    Съемки нового супергеройского фильма начались этой осенью

    Анджелина Джоли, которая этой весной присоединилась к киновселенной Marvel и касту фильма «Вечные», впервые предстала в костюме своей героини Тены – бессмертной и неуязвимой девушки, способной манипулировать космической энергией.

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    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото
    Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото

    Съемки начались этой осенью, премьера назначена на 6 ноября 2020-го, и теперь мы знаем, что 44-летняя актриса появится на экранах с длинными светлыми волосами и в золотом облегающем костюме – то есть, почти в каноничном образе из комиксов Marvel.

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