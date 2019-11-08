Анджелина Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»: первые фото



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44-летняя Анджелина Джоли появится на экранах с длинными светлыми волосами

Съемки нового супергеройского фильма начались этой осенью

Анджелина Джоли, которая этой весной присоединилась к киновселенной Marvel и касту фильма «Вечные», впервые предстала в костюме своей героини Тены – бессмертной и неуязвимой девушки, способной манипулировать космической энергией.

Съемки начались этой осенью, премьера назначена на 6 ноября 2020-го, и теперь мы знаем, что 44-летняя актриса появится на экранах с длинными светлыми волосами и в золотом облегающем костюме – то есть, почти в каноничном образе из комиксов Marvel.