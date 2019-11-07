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    Шоу-биз

    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов

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    <p>Дуа Липа продемонстрировала откровенный ауфит</p> <div></div> - Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов

    Дуа Липа продемонстрировала откровенный ауфит

    24-летняя поп-звезда приняла участие в яркой фотосессии

    Британская певица Дуа Липа примерила интересный образ. Звезда надела яркое желтое боди с пикантными разрезами на груди, талии и спине, «забыв» о бюстгальтере. Облегающий наряд подчеркнул стройную фигуру модели и соблазнительные очертания ее бюста.

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    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов
    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов
    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов
    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов
    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов
    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов
    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов
    Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов

    Липа приняла пикантную позу, демонстрируя длинные стройные ноги и соблазнительные бедра. Поклонники восхитились новым образом певицы. «Невероятно сексуальная», «Вам очень идет желтый цвет», «Классная идея для фотосессии», – написали фолловеры.

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