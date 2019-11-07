Невероятно сексуальная Дуа Липа без бюстгальтера удивила фанатов



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Дуа Липа продемонстрировала откровенный ауфит

24-летняя поп-звезда приняла участие в яркой фотосессии

Британская певица Дуа Липа примерила интересный образ. Звезда надела яркое желтое боди с пикантными разрезами на груди, талии и спине, «забыв» о бюстгальтере. Облегающий наряд подчеркнул стройную фигуру модели и соблазнительные очертания ее бюста.

Липа приняла пикантную позу, демонстрируя длинные стройные ноги и соблазнительные бедра. Поклонники восхитились новым образом певицы. «Невероятно сексуальная», «Вам очень идет желтый цвет», «Классная идея для фотосессии», – написали фолловеры.

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