Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь



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Мама и дочь выглядели, как подружки Фото: instagram.com/lennykravets/

Елена вместе с Марией посетила танцевальное шоу

Звезда «Студии Квартал-95» Елена Кравец удивила поклонников поразительным сходством с 16-летней дочерью Марией, которая с 2018 года живет отдельно от родителей. Мать с дочерью посетили танцевальное шоу «Шкаф». Для выхода в свет девушки выбрали модные луки.

«А можно никак не подписывать?» - спросила фолловеров актриса. В ответ поклонники засыпали девушек комплиментами.

«Очень похожи, как подружки», «Невероятно красивые и милые», «Когда запутался, где Елена, а где Маша», - писали фанаты.