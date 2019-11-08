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    Шоу-биз

    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь

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    <p>Мама и дочь выглядели, как подружки</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/lennykravets/</p> <div></div> - Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь

    Мама и дочь выглядели, как подружки

    Фото: instagram.com/lennykravets/

    Елена вместе с Марией посетила танцевальное шоу

    Звезда «Студии Квартал-95» Елена Кравец удивила поклонников поразительным сходством с 16-летней дочерью Марией, которая с 2018 года живет отдельно от родителей. Мать с дочерью посетили танцевальное шоу «Шкаф». Для выхода в свет девушки выбрали модные луки.

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    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь
    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь
    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь
    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь
    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь
    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь
    Елена Кравец вывела в свет 16-летнюю дочь

     «А можно никак не подписывать?» - спросила фолловеров актриса. В ответ поклонники засыпали девушек комплиментами.

    «Очень похожи, как подружки», «Невероятно красивые и милые», «Когда запутался, где Елена, а где Маша», - писали фанаты.

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