Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница

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Алла Барановская рассказала, что не ревнует мужа к ней и девушку на эту должность выбирала вместе с Николаем

Депутат от партии «Слуга народа» Николая Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

Его супруга Алла Барановская призналась, что не ревнует мужа к ней и девушку на эту должность выбирала вместе с Николаем. Об этом Барановская рассказала в комментарии «Светской жизни».

«Марьяну я знала заранее, до этой компании. Когда встал вопрос, нужна ли нам помощница, которая ему будет помогать, мы поняли, что она очень хорошо подходит на эту роль. Я женщина хитроватая, у меня все подружки вышли замуж. И Марьяна также обрученная девушка, у нее серьезные отношения. Ну что - Николаю всегда везет: молодая жена, сейчас молодая красивая помощница. Ну ничего, держимся», - сказала жена нардепа Тищенко.

До окончания университета помощница Николая Тищенко искала работу репетитором математики и украинского языка, а также работала моделью.

Михолап также участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина» (в 2017) и активно снималась в фотосессиях.

Одним из последних постов Марьяны в Инстаграме стало фото на фоне Верховной Рады, под котором она пожаловалась, что ничего не успевает.