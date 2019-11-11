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    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница

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    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница

    Алла Барановская рассказала, что не ревнует мужа к ней и девушку на эту должность выбирала вместе с Николаем

    Депутат от партии «Слуга народа» Николая Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

    Его супруга Алла Барановская призналась, что не ревнует мужа к ней и девушку на эту должность выбирала вместе с Николаем. Об этом Барановская рассказала в комментарии «Светской жизни».

    «Марьяну я знала заранее, до этой компании. Когда встал вопрос, нужна ли нам помощница, которая ему будет помогать, мы поняли, что она очень хорошо подходит на эту роль. Я женщина хитроватая, у меня все подружки вышли замуж. И Марьяна также обрученная девушка, у нее серьезные отношения. Ну что - Николаю всегда везет: молодая жена, сейчас молодая красивая помощница. Ну ничего, держимся», - сказала жена нардепа Тищенко.

    До окончания университета помощница Николая Тищенко искала работу репетитором математики и украинского языка, а также работала моделью.

    Михолап также участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина» (в 2017) и активно снималась в фотосессиях.

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    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница
    Жена Тищенко не против, что в мужа молодая и сексуальная помощница

    Одним из последних постов Марьяны в Инстаграме стало фото на фоне Верховной Рады, под котором она пожаловалась, что ничего не успевает.

    конкурс знаменитости фотография модель Украина
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