Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет



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Мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского содружества.

Британская королевская семья отправилась на Фестиваль поминовения, который прошел в лондонском Альберт-холле

Герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские впервые за несколько месяцев появились на публике вместе. Последний раз «королевская четверка» была замечена на благотворительном матче по поло в июле, но тот выход был неофициальным.

Традиционно на мероприятии все члены семейства королевы Великобритании появляются с цветками мака, который считается символом Дня памяти. Меган Маркл выбрала стильное черное платье с довольно смелым декольте.