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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет

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    <p>Мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского содружества.</p> <div></div> - Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет

    Мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского содружества.

    Британская королевская семья отправилась на Фестиваль поминовения, который прошел в лондонском Альберт-холле

    Герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские впервые за несколько месяцев появились на публике вместе. Последний раз «королевская четверка» была замечена на благотворительном матче по поло в июле, но тот выход был неофициальным.

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями впервые за четыре месяца вышли в свет

    Традиционно на мероприятии все члены семейства королевы Великобритании появляются с цветками мака, который считается символом Дня памяти. Меган Маркл выбрала стильное черное платье с довольно смелым декольте.

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    знаменитости Кейт Миддлтон Меган Маркл
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