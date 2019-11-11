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    Фото

    Ирина Билык показала архивное фото

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    Ирина Билык показала архивное фото

    Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

    Известная украинская певица Ирина Билык активно ведет свой аккаунт в Instagram. Недавно 49-летняя знаменитость выставила архивное фото с одного из концертов, на котором, к слову, совсем не похожа на себя прежнюю.

    Артистка позировала в пышном красно-черном платье, дополнив образ ярко-рыжими волосами и довольно тяжелом макияжем, который, видимо, и делала ее старше своих лет.

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    instagram.com/bilyk_iryna

    «Я люблю все времена года. Весну за то, что у меня день рождения. Зиму - потому что Новый год и снег. А нынешнюю осень я люблю за то,что 15 ноября вы услышите премьеру моей новой песни. Эх,девчонки!!! Красим красную помаду и выходим на охоту)», - поделилась эмоциями Билык.

    знаменитости фотография День рождения Instagram
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