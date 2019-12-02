Ани Лорак расплакалась прямо на сцене во время концерта в Киеве (видео)



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Ани Лорак не выступала в Украине сольно более 5 лет instagram.com/anilorak/

Певица тайно вернулась в Украину и выступила на новогоднем концерте

Популярная певица Ани Лорак расплакалась прямо на сцене и зал взорвался овациями после ее выступления в Киеве. Знаменитость приехала в столице 29 ноября для съемки в новогоднем концерте телеканала Интер в Национальной опере Украины.

За вечер артистка сменила два наряда. Она была на сцене в черном платье с пайетками и вырезом до бедра и одежде в стиле 80-х - зеленой блузке с широкими плечами и шортах с завышенной талией. После нескольких ее песен зал аплодировал стоя в течение нескольких минут.

«Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимыми, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания. С Новым годом! », - сказала, вытирая слезы Каролина.

Такой же горячий прием устроили Светлане Лободе, Monatik, Таисии Повалий и Софии Ротару.

Как известно, Ани Лорак не выступала в Украине сольно более 5 лет. Похоже, звезда загрустила по благодарными украинский фанами.