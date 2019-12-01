Стало відомо, за скільки українські зірки готові виступати в Росії на Новий рік



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Скільки коштує істинний патріотизм українських зірок

Багато українських зірок не відмовилися від гастролей в країні-агресорі Росії, проте ціни за виступи запитують не маленькі.

Про це повідомляє «Апостроф».

Московське концертне агентство Proconcert відзначило, що в разі запрошення, деяким артистам необхідно оплатити дорогу і виконати райдер (список побутових вимог артистів, які потрібно виконати приймаючій стороні, – ред.). Деякі зірки добираються за свій рахунок, деякі просять оплатити бізнес-клас при перельоті, при цьому трупу везуть в економі. Вартість виступу варіюється від 7 до 30 тисяч євро.

Невелика сума для виступу

За порівняно невелику суму (до 10 тисяч доларів) можна замовити групу «Нікіта» – за 7 тисяч євро; Єву Бушміну (колишню учасницю гурту «Віа Гра») – за 4 тисяч євро (на виїзді будуть 6 осіб, всі летять в економ-класі); групу «Гарячий Шоколад» – 8 тисяч євро (з Києва, на виїзді 5 осіб).

Середній рахунок

У середній ціновій категорії замовляють на корпоратив групу «Время и стекло» за 20 тисяч доларів, Тіну Кароль – за 15 тисяч євро, Гаріка Кричевського – за 15 тисяч євро (з Києва, на виїзді 8 осіб), Надію Мейхер-Грановську (колишню учасницю групи «Віа Гра») – від 10 тисяч євро.

Дорогі артисти

Найдорожчі українські артисти беруть за концерти в Москві солідні суми без урахування побутового райдера. Наприклад, за 30 тисяч євро можна замовити Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки, Івана Дорна за 40 тисяч євро, Макса Барських з колективом 13 чоловік – від 30 тисяч євро, Ані Лорак з колективом 17 чоловік – від 45 тисяч євро, Quest Pistols Show – 50 тисяч доларів (на виїзді 6 осіб: 3 летять в бізнес-класі, 3 – в економ), Світлану Лободу – від 70 тисяч євро (на сцені 10 чоловік), Потапа і Настю Каменських – від 40 тисяч євро, з урахуванням трансферу з Києва та перебування в Москві (ціни вказані на сайті агентства).

«Цікаво, чи виконується в Москві райдер Дорна, де вказано, що організатори повинні йти на зустріч зі співаком з кульками синього і жовтого кольорів. Але після того, як пора новорічних корпоративів закінчиться, з відгуків в соціальних мережах можна буде оцінити істинний патріотизм українських артистів», - написав «Апостроф».