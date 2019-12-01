Ані Лорак розплакалась просто на сцені під час концерту у Києві (відео)
Співачка таємно повернулася в Україну і виступила на новорічному концерті
Популярна співачка Ані Лорак розплакалася просто на сцені і зал вибухнув оваціями після її виступу в Києві. Знаменитість приїхала у столицю 29 листопада для зйомки у новорічному концерті телеканалу Інтер «Головна ялинка країни». Його покажуть українцям у новорічну ніч – 31 грудня. Зйомки проходили у Національній опері України.
Лорак, Фото Іnstagram
За вечір артистка змінила два наряди. Вона була на сцені в чорній сукні з паєтками і вирізом до стегна і вбранні в стилі 80-х – зеленій блузці з широкими плечима і шортах із завищеною талією. Після декількох її пісень зал аплодував стоячи протягом декількох хвилин.
«Спасибі, мої улюблені! Будьте щасливі, будьте коханими, нехай Новий рік виконає усі ваші найзаповітніші бажання. З Новим роком!», – сказала, витираючи сльози Кароліна.
Такий самий палкий прийом влаштували Світлані Лободі, Monatik, Таїсії Повалій та Софії Ротару.
Як відомо, Ані Лорак не виступала в Україні сольно понад 5 років. Схоже, зірка засумувала за вдячними українськими фанами.
Як повідомлялося, стало відомо, за скільки українські зірки готові виступати в Росії на Новий рік.