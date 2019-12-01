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    Трикотаж, 70-е, шлепки на каблуках: неожиданные тренды 2019 года

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    Трикотаж, 70-е, шлепки на каблуках: неожиданные тренды 2019 года
    Рози Хантингтон-Уайтли

    Модные тренды меняются каждый сезон, оставляя за собой определенный отпечаток в истории

    Если оглянуться на предыдущие 12 месяцев, то можно отметить, что это был год неожиданных стилистических решений, за что можно поблагодарить многих знаменитостей. Так, девушки примеряли вьетнамки с вечерним образами, брали в руки ультрабольшие сумки или микро-модели, в которые ничего не помещается, а мужчины экспериментировали с новыми украшениями. 

    2019 год можно назвать неоспоримым лидером трикотажа. В этом году звезды придали новое значение вязанным уютным вещам. Так, Кэти Холмс эффектно заявила о себе , как о модном трендсеттере, именно благодаря трикотажному кардигану Khaite, который она надела поверх вязаного бра. Джиджи Хадид продемонстрировала модный способ носить кардиган - обязательно нужно расстегивать нижние пуговицы, оголяя пупок. Тем временем Белла Хадид показала как применять трикотаж в осенних образах, продемонстрировав жилетку Reese Cooper.

    Джинсы-скинни остались в прошлом. 2019 год был посвящен объемным и свободным силуэтам, в числе которых расклешенные брюки в стиле 1970-х годов. Марго Робби выбирает брюки из денима, Джиджи Хадид утилитарные пары в цвете марсала, Приянка Чопра нарядный вариант из велюра.

    Сумки - необходимый аксессуар на каждый день, тем не менее 2019 год был не о практичности. Знаменитости выбирали либо микроскопические сумки, которые выполняли больше функцию украшений, либо утрировано большие варианты. Так, Лиззо взяла с собой на красную дорожку American Music Awards микро-сумку Valentino, Эмили Ратаковски сделала ставку на сумку Jacquemus, а Белла Хадид появилась с гигантской сумкой, которую обычно используют для путешествий.

    Знаменитости возродили шлепанцы из 1990-х годов. Впервые такую пару обула Ким Кардашьян, дополнив кожаную юбку из экзотической кожи и базовый топ. Вскоре после этого культ вьенамок продолжился. Рианна и Рози Хантингтон-Уайтли тоже отдали свое сердце этой расслабленной обуви. 

    Мужские украшения в этом году обрели новые вариации. Мужчины отдали предпочтение драгоценностям с налетом женственности. Эзра Миллер носил на красной ковровой дорожке декоративные серьги, а A$AP Rocky, который большую часть года предпочитал шелковые шарфы, сделал ставку на стиль барокко - богато украшенное колье и жемчужное ожерелье.

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    Кэти Холмс
    Белла Хадид
    Джиджи Хадид
    Джиджи Хадид
    Марго Робби
    Приянка Чопра
    Эмили Ратаковски
    Лиззо
    Белла Хадид
    Ким Кардашьян
    Рианна
    Рози Хантингтон-Уайтли
    A$AP Rocky
    Эзра Миллер
    Дженнифер Лоуренс
    Приянка Чопра
    Кейт Миддлтон

    В этом году знаменитости доказали, что легкие макси-юбки не только пляжная прерогатива, но и уместный элемент гардероба осенью. Так, Приянка Чопра сочетала цветочную юбку с удлиненным блейзером, а Дженнифер Лоуренс обыграла плиссированную макси с помощь кожаного жакета. Макси-юбки заслужили королевскую печать одобрения: Кейт Миддлтон неоднократно носила элегантные макси в осенний период.


    Джерело: vogue.ua

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