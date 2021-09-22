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    Списала клип у Билык и перешла на мову. Ани Лорак приготовилась к реваншу в Украине

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    После выхода клипа &laquo;А я пливу&raquo; прошло четверть века. И Ани Лорак решила, что никто не заметит? - Списала клип у Билык и перешла на мову. Ани Лорак приготовилась к реваншу в Украине
    После выхода клипа «А я пливу» прошло четверть века. И Ани Лорак решила, что никто не заметит?
    Колаж: glavcom.ua

    Пользователи сети заметили поразительное сходство новой видеоработы Ани Лорак с легендарным клипом Ирины Билык

    Певица Ани Лорак, проживающая в стране-агрессоре России, впервые за восемь лет войны сняла клип на украиноязычную песню. Название композиции – «Бачила».

    Тизер клипа появился на страницах звезды в соцсетях.

    «Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях», – анонсировала Лорак, которая полностью утратила украинский рынок после переезда в Москву.

    По последним данным, у певицы не очень идут дела в России, и она, как и Таисия Повалий, делает попытки вернуться в Украину, по крайней мере, возобновить тут концертную деятельность.

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    Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

    Пользователи сети сразу же заметили явное сходство новой видеоработы Лорак с клипом украинской примадонны Ирины Билык на легендарный хит «А я пливу у човні».

    Как и Билык, Ани Лорак лежит в лодке, в той же позе, и в том же антураже. Только с разницей в 25 лет. Напомним, суперхит Ирины Билык был записан в 1996 году, а клип на него снят в 1997-м легендарным режиссером Максом Паперником.

    Кадр з кліпу «А я пливу у човні»
    Кадр з кліпу «А я пливу у човні»

    «Что-то такое уже было у Ирочки Билык», «Напомнило клип Ирины Билык — А я пливу…», – пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ани Лорак отвела дочь в русскую школу.

    Артистка опубликовала в своем Инстаграме снимки с торжественной линейки.

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    Теги: Ани Лорак певица Instagram
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    Списала клип у Билык и перешла на мову. Ани Лорак приготовилась к реваншу в Украине